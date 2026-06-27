Путин напомнил выпускникам об ответственности за Россию

Президент Владимир Путин обратился к российским выпускникам по случаю завершения учебного года. Об этом сообщает пресс‑служба Кремля. Глава государства подчеркнул, что молодым людям предстоит войти во взрослую жизнь и взять на себя часть ответственности за будущее страны.

В поздравлении отмечается, что выпускники начинают новый этап, где им предстоит реализовать свои планы и выбирать дальнейший путь. Президент выразил уверенность, что молодое поколение справится с задачами, которые ставит перед ним время.

Путин пожелал школьникам успешно пройти вступительные испытания и поступить в выбранные учебные заведения. Он подчеркнул важность того, чтобы каждый нашёл дело, которое станет настоящим призванием.

Глава государства также отметил, что стремление к развитию и готовность осваивать новое помогут выпускникам уверенно двигаться вперёд.

Ещё в обращении говорится, что школьные годы стали для выпускников важным опытом, который поможет им в дальнейшей жизни и профессиональном становлении.