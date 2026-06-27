МИД РФ: концепция европейской безопасности "с треском рассыпалась"

Концепция безопасности с опорой на евроатлантические механизмы "обанкротилась, а потом с треском рассыпалась". Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Александр Трофимов в интервью ТАСС на полях экспертного диалога международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Мы все видим, что в Европе сейчас говорится. Хотелось бы надеяться, что там остаются здравомыслящие силы, ведь нельзя же не видеть, что концепция европейской безопасности, тем более с опорой на евроатлантические механизмы, сперва обанкротилась, а потом с треском рассыпалась", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что европейскую безопасность дискредитировали сами же страны Европы, европейские члены НАТО и ЕС, и она в результате утратила для России всякий смысл и практические перспективы.

"То, чем занимаются нынешние поколения политического класса в европейских столицах, нельзя назвать обеспечением безопасности. Скорее, это оправдание своего существования через подчеркивание необходимости противостоять угрозам, которые якобы исходят от России и еще от Белоруссии. На днях президент России Владимир Путин назвал все эти заявления лживыми", - отметил он.

Трофимов подчеркнул, что на самом деле создаются угрозы как раз коренным интересам безопасности России и Белоруссии, хотя действия РФ никогда не были направлены против интересов стран Западной Европы. "Поэтому их агрессия против нас ничем не спровоцирована. Сейчас же против нас используется все подряд, все средства: и провокации, и финансово-экономическое удушение, и прокси-война, оголтелая информационная пропаганда, давят на наших друзей, на наших партнеров", - констатировал собеседник агентства.