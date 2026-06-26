В МИД РФ рассказали, сколько человек пострадали от землетрясения в Венесуэле

Посол России Сергей Мелик-Багдасаров сообщил ТАСС, что в ходе землетрясения в Венесуэле пострадали четверо граждан РФ.

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Дипломат сообщил, что среди жертв оказались пожилой мужчина, две представительницы женского пола и несовершеннолетний. Им была своевременно предоставлена профессиональная медицинская поддержка, и их жизни ничто не угрожает. Все пострадавшие являлись жителями муниципалитета Ла-Гуайра, где официально введен режим чрезвычайной ситуации.

Мелик-Багдасаров подчеркнул, что посольство получает данные о россиянах, нуждающихся в лечении или уходе, в режиме реального времени. В здании дипмиссии непрерывно дежурят сотрудники, которые ведут постоянную коммуникацию с венесуэльскими чиновниками и нашими согражданами.

Сильное землетрясение, унесшее жизни 920 человек, произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С интервалом примерно в 40 секунд были зафиксированы два мощных подземных удара силой 7,2 и 7,5 баллов. Их эпицентры находились на расстоянии десяти километров друг от друга в штате Яракуй. Вслед за основными толчками последовало 214 повторных землетрясений.