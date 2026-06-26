Лавров рассказал, что связывало его с экс-министром обороны Ивановым

Глава МИД России Сергей Лавров выразил соболезнования и направил слова поддержки и сочувствия близким родственникам экс-министра обороны Сергея Иванова. Текст опубликовало внешнеполитическое ведомство РФ.

Лавров отметил, что узнал о кончине «многолетнего соратника» президента Владимира Путина с глубоким прискорбием. По словам министра, Иванов внес неоценимый личный вклад в развитие страны, укрепление ее обороноспособности и модернизацию военно-промышленного комплекса. Глава МИД также упомянул плодотворные усилия покойного по реализации стратегии по охране окружающей среды.

«Нас с Сергеем Борисовичем связывали многолетние товарищеские отношения. Он был настоящим патриотом», — написал министр.

Он добавил, что всегда высоко ценил профессионализм Иванова, его порядочность и бережное отношение к людям.

Экс-министр обороны и спецпредставитель президента РФ ушел из жизни в 73 года. О причинах смерти не сообщается.

В 2001—2007 годах Иванов возглавлял Министерство обороны. СМИ писали, что он мог сменить Путина на президентском посту в 2008 году. Но в итоге президентом стал Дмитрий Медведев, а Иванов в 2008 году стал вице-премьером.

В 2011—2016 годах Сергей Иванов руководил администрацией президента. С 2012 года был постоянным членом Совбеза России вплоть до 2026-го. В феврале президент освободил его от должности спецпредставителя по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

В 2013 году Иванов дал интервью тогдашнему главному редактору «Газеты.Ru» Светлане Бабаевой. Он рассказал о Путине, оппозиции, Белоруссии и о своем отношении к Москве.