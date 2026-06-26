Путин подписал закон об особых мерах для защиты от дронов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении комплекса мер для защиты территории РФ от атак беспилотников. Соответствующий документ опубликован 26 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

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Документ разрешает военнослужащим поражать вражеские БПЛА или выводить их из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы при защите военных объектов. Закон также предусматривает возможность установления особого правового режима на территориях военных городков ВС РФ.

Кроме того, вводится специальный порядок применения отдельных норм российского законодательства для пресечения атак с воздуха. В перечень подпадающих под этот режим актов входят законы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и демонтажу сооружений, необходимых для оказания помощи Вооруженным силам, а также положения, регламентирующие неотложные мероприятия в интересах ВС РФ.