Путин запретил депортировать из России одну категорию иностранцев

В России запретили депортацию иностранных граждан и лиц без гражданства, принимавших участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ или других российских воинских формирований. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин 26 июня, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы распространяются на тех, кто служил или продолжает служить по контракту, а также на участников боевых действий. Им запрещено отказывать в выдаче разрешения на временное проживание, вида на жительство и разрешения на работу, а также аннулировать уже выданные документы.

Кроме того, законом предлагается отменить исполнение всех решений, принятых с 24 февраля 2022 года, о депортации, сокращении срока временного пребывания, отказе в выдаче или аннулировании указанных разрешений в отношении иностранцев, служивших по контракту в составе ВС РФ. Согласно документу, такие решения утрачивают силу.