В Госдуме предупредили Хельсинки словами «Россия может разнести половину Финляндии»

Россия усилит оборону из-за решения создать в Финляндии центр технического обслуживания и ремонта реактивных систем залпового огня (РСЗО) MLRS американской компании Lockheed Martin. Однако даже сейчас военной техники достаточно, чтобы «разнести половину Финляндии», заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Его слова приводит «Газета.ru».

26 июня Минобороны Финляндии сообщило, что в стране будет создан центр технического обслуживания и ремонта американских РСЗО. Известно, что соглашение подписали Силы обороны Финляндии, финская компания Insta и Lockheed Martin.

«На провокации мы, конечно, поддаваться не будем, но свою оборону на этом весьма значительном участке границы усилим. Там и сейчас, уверяю вас, нашей военной техники сосредоточено достаточно для того, чтобы разнести половину Финляндии», — пояснил депутат.

По его словам, Финляндия постепенно превращается во вторую Украину, перейдя за несколько лет из нейтральной страны в часть НАТО. Помимо того, Хельсинки периодически поднимают вопрос о размещении ядерного оружия на территории страны, напомнил парламентарий.

Соседняя с Россией страна НАТО отменила запрет на ввоз и хранение ядерного оружия

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки, разрешающие ввоз и хранение ядерного оружия в страну.