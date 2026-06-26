Вячеслав Гладков назначен послом РФ в Абхазии

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил бывшего губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова на должность посла России в Абхазии. Документ опубликован 26 июня на официальном портале правовой информации.

«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в тексте указа.

С мая 2022 года пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в республике занимал Михаил Шургалин.

Гладков с 2021 по 2026 год возглавлял Белгородскую область. В середине мая глава государства принял его отставку по собственному желанию, а врио главы региона был назначен Александр Шуваев.