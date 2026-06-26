Шойгу отреагировал на смерть Сергея Иванова

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу назвал бывшего министра обороны Сергея Иванова настоящим патриотом и офицером с несгибаемой волей, надежным товарищем.

Секретарь СБ направил соболезнования родным, близким и коллегам умершего Иванова, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"Это невосполнимая утрата для всех, кто знал Сергея Борисовича, кто с ним работал, служил и дружил, это потеря для всей страны", - написал Шойгу, ранее также занимавший пост министра обороны РФ.

По его мнению, Иванов "был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом и человеком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству".