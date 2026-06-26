МИД РФ рекомендовал россиянам отказаться от поездок в Молдавию

МИД России опубликовал предупреждение для граждан РФ с призывом отказаться от поездок в Молдавию.

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"Официальный Кишинев в рамках проводимого при поддержке западных кураторов антироссийского курса усиливает дискриминационные меры в отношении граждан России, въезжающих в Республику Молдова", - отмечено на сайте министерства.

В ведомстве отметили, что "дело доходит до прямого издевательства над прибывающими в аэропорт Кишинева обладателями российских паспортов, которые подвергаются унизительным досмотрам, допросам и проверкам". Россияне могут оказаться в условиях "многочасового ожидания в транзитной зоне без обеспечения элементарных бытовых условий, доступа к воде и продуктам питания". Сотрудники официальных служб Молдавии предъявляют к прибывшим противоправные требования "добровольной" передачи мобильных средств связи для незаконного исследования хранящейся на них информации.

"Нередки случаи, когда по итогам таких "проверочных мероприятий" россияне получают немотивированные отказы во въезде в страну. Кроме того, при вылете из Кишинева зачастую используется практика искусственного затягивания досмотровых процедур, из-за чего пассажиры опаздывают на свои рейсы", - указали в российском министерстве.

Кроме того, подчеркивается, что молдавские власти не обеспечивают допуск к российским гражданам консульских сотрудников Посольства России в Кишиневе, что делает практически невозможным своевременное оказание нашим гражданам консульской поддержки.