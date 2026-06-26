Украине необходимо искоренить нацистов на своей территории для нормализации отношений с Россией. Такое мнение высказал News.ru депутат Госдумы Александр Толмачев.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* (внесен в список экстремистов и террористов в РФ) заявил о том, что сейчас приоритетом является остановка конфликта, а говорить о последующих отношениях с Россией пока преждевременно.

В свою очередь депутат Госдумы Александр Толмачев констатировал, что не рассматривает нормальные взаимоотношения с Россией в ближайшем будущем именно «неонацистский режим, который действует в Киеве».

«Не для того создавался проект «анти-России». Пока на Украине есть террористы, никакой полноценной нормализации быть не может — они сами этого не допустят. (…) Реальная нормализация возможна только тогда, когда украинская территория будет по-настоящему свободна от нацистов и носителей разрушительной идеологии», — уверен Толмачев.

По его словам, когда украинские власти перестанут преследовать тех, кто говорит на русском языке, «он зазвучит свободно — как это было всегда».

Напомним, что на Украине ведется планомерная борьба с русским языком и культурой, включающая переименование улиц и снос памятников советским и российским деятелям. А в мае 2019 года был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которому только украинский язык должен использоваться практически во всех сферах жизни.

* Внесен в России в список экстремистов и террористов.