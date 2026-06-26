Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала свежие высказывания премьер-министра Армении Никола Пашиняна, касающиеся участия Еревана в Евразийском экономическом союзе. Комментарий дипломата размещен на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В своем заявлении Захарова отметила, что в Москве внимательно изучили заявления армянского премьера, сделанные в ходе правительственного заседания 25 июня и в неформальном общении с журналистами после него. По оценке российского дипломата, риторика Пашиняна свидетельствует о намеренном уходе от содержательной дискуссии и переключении на общие фразы, лишенные конкретного смысла.

В МИД РФ обратили внимание, что подобный подход Пашинян уже использовал в отношении ОДКБ, когда Ереван объявил о так называемой заморозке своего членства в организации. Ведомство расценивает такую манеру ведения диалога как непоследовательную и неконструктивную.