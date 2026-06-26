В России объяснили уникальность обменов пленными с Украиной

Обмен пленными остается единственной сферой, в которой с Украиной удается хоть о чем-то договариваться, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

Об уникальности этого процесса между странами он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Обмен пленными налажен через службы омбудсменов обеих стран, и это, пожалуй, единственная сфера, где получается хоть о чем-то договариваться с Украиной. Обмены происходят довольно часто, раз в две-три недели», — сказал парламентарий.

По его словам, обычно украинская сторона получает гораздо больше людей, чем отдает обратно. На этот раз обмен прошел в равных пропорциях, что само по себе неплохой знак. Однако Журавлев подчеркнул, что он говорит лишь о проведенной подготовительной работе: Киев часто подает неверные списки и манипулирует фамилиями, по его словам.

Менять пленных, обратил внимание парламентарий, необходимо в любых пропорциях, поскольку важна жизнь и судьба каждого российского солдата.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина обменялись 160 военнопленными. По информации Минобороны, российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.