Володин поздравил Зюганова с днем рождения

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил лидера КПРФ Геннадия Зюганова с 82-летием и подарил ему сборник статей "Карл Маркс 1818-1883", изданный в 1908 году к 25-летию со дня смерти философа. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Как отметил Володин, среди авторов сборника - Владимир Ленин, опубликовавший статью "Марксизм и ревизионизм" под псевдонимом В. Ильин.

"Если опираться на слова и высказывания Владимира Ильича Ленина, цель есть главное. А все то, что имеет отношение к движению без цели, - ничто. Это и есть ревизионизм. И мы сегодня об этом говорим: демагогия и популизм разрушительны. Всегда нужно добиваться конечного результата", - сказал председатель Госдумы, его слова приводит пресс-служба.

Володин добавил, что "политик должен обладать такими качествами, как добродетель, знания, трудолюбие, ответственность и воля". В этом его поддержал лидер КПРФ.

Председатель Госдумы также заявил, что компартия смогла раскрыть свой потенциал при сильном президенте - Владимире Путине.

"Владимир Владимирович делает все для развития партийно-политической системы, чтобы оппозиционные фракции в Государственной думе могли себя реализовать. Имели возможность влиять на принятие решений, чтобы они были более качественными и эффективными", - подчеркнул он.

Володин также отметил, что с Зюгановым непросто дискутировать, "к этой полемике всегда надо готовиться". Он назвал лидера КПРФ человеком с огромным опытом и пожелал ему здоровья и всего самого доброго.