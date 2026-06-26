В Кремле ответили на вопрос об обращении ветерана СВО к Путину

В Кремле пока не ознакомились с обращением ветерана специальной военной операции (СВО) Александра Лунина к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Кремле знают о появлении видео.

«Мы еще пока не успели с ним ознакомиться. Поэтому я бы не стал ничего говорить. Судя по вашим словам, какие-то достаточно странные формулировки, нужно ознакомиться сначала», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видел ли Путин видео участника СВО Лунина.

Ранее к Путину обратилась жительница села Бражное Красноярского края, потерявшая на СВО двоих сыновей. По словам россиянки, ей пришел счет за водоснабжение и отопление на 16 тысяч рублей при пенсии в 15 тысяч рублей.

В апреле 2025 года к президенту обратился боец СВО Павел Табачников, который попросил привлечь к ответственности командира своего батальона. Военнослужащий обвинил его в произволе, что привело к отсутствию нормального обеспечения. Ветеран заявил, что бойцов заставляют на собственные средства покупать запчасти для техники, включая колеса для автомобилей и аккумуляторы для танков.