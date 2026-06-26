В России предупредили об опасных последствиях объединения Румынии и Молдавии

Последние события в Молдавии вызывают серьезную тревогу, заметила первый зампред комитета Совфеда по международным делам Елена Перминова. Об опасных последствиях объединения Молдавии и Румынии сенатор предупредила в беседе с «Лентой.ру».

По словам Перминовой, происходящие в Кишиневе события свидетельствуют о циничном предательстве национальных интересов страны.

«За текущими провокациями просматривается крайне опасный план. Майя Санду, осознав, что внутри страны она проиграла плебисцит о евроинтеграции, решила прибегнуть к открытому обману. Видя отсутствие поддержки со стороны населения, она сделала ставку на закулисное принудительное присоединение к Румынии. В современной истории крайне сложно найти аналогии, когда столь масштабные геополитические решения принимаются кулуарно, без учета мнения граждан страны», — сообщила сенатор.

Попытка поглотить Молдавию не станет лекарством от кризиса ни для одной из сторон — она лишь спровоцирует масштабную нестабильность в регионе. Объединение не принесет никакой экономической выгоды, зато гарантированно ускорит распад молдавской государственности —Елена Перминова, первый зампред комитета Совфеда по международным делам.

Перминова рассказала, что ВВП самой Румынии по итогам первого квартала демонстрирует снижение, и авантюра с объединением лишь усугубит экономическое положение всей территории.

«Авантюры подобного рода никогда не приносят успеха своим организаторам. Пренебрежение народным мнением и прямое нарушение норм международного права в угоду геополитической конъюнктуре неминуемо приведут инициаторов этого процесса к закономерному политическому фиаско. Молдаване — мудрый народ, и они вряд ли позволят превратить свою страну в разменную монету для чьих-то амбиций», — заключила политик.

Ранее в России прокомментировали возможность объединения двух стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что Молдавия в случае объединения с Румынией потеряет не регионы, а себя полностью.

В решении Румынии объединиться с Молдавией увидели шаг к новой войне

Сторонники объединения Румынии и Молдавии с 1990-х годов выступают за воссоединение двух государств, апеллируя к культурной и языковой близости. Однако их популярность в Молдавии, согласно соцопросам, мала. В 2026 году Санду во время записи подкаста The Rest Is Politics сказала, что проголосовала бы за объединение страны с соседней Румынией, что означает де-факто ликвидацию республики. По ее словам, Кишиневу в новых условиях международных отношений становится «все труднее и труднее».