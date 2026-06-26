Песков: Макрон вряд ли может претендовать на роль адвоката Вашингтона

В Кремле заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон вряд ли может претендовать на роль адвоката или пресс-секретаря Вашингтона. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, комментируя слова Макрона о том, что США больше не хотят выступать в качестве нейтрального посредника в переговорах между Россией и Украиной.

© Российская Газета

"Каких-то подтверждающих это заявлений из самих Соединенных Штатов мы не слышали до сих пор", - сказал он.

При этом Песков отметил, что об абсолютной нейтральности США действительно сложно говорить.

"Если говорить об абсолютной нейтральности, то этот термин неприменим. Потому что США все-таки поставляют, раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги, большую часть вооружений в Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями", - сказал представитель Кремля, отметив, что этот процесс продолжается.

При этом Песков отметил, что надо учитывать влияние США на Украину и другие страны и искреннее желание президента США Дональда Трампа выйти на мирное урегулирование.