Кремль: У Путина вечером возможны международные контакты

У президента России Владимира Путина вечером в пятницу могут состояться международные контакты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Вечером мы не исключаем международных контактов, мы вас тогда потом проинформируем", - сказал он.

В целом в пятницу, по его словам, у Путина продолжается рабочий график, внутренние встречи и совещания.