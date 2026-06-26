Кремль: У Путина вечером возможны международные контакты
У президента России Владимира Путина вечером в пятницу могут состояться международные контакты. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вечером мы не исключаем международных контактов, мы вас тогда потом проинформируем", - сказал он.
В целом в пятницу, по его словам, у Путина продолжается рабочий график, внутренние встречи и совещания.
"Каких-то крупных публичных мероприятий сегодня у президента не запланировано", - добавил Песков.