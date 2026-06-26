МИД РФ вызвал посла Молдавии

Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД РФ и вручили ему вербальную ноту о грубом нарушении Венской конвенции со стороны Кишинева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Речь идет о конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Молдавская сторона ее нарушила, позволив многочасовое задержание дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.

Инцидент произошел накануне. Посольство РФ сообщало, что дипломатических курьеров задержали в аэропорту, несмотря на то что они пользуются личной неприкосновенностью, и молдавская сторона заранее была уведомлена об их прибытии.

Тем не менее курьеров все равно задержали, потребовали от них досмотра корреспонденции, а также предложили им "добровольно" сдать мобильные телефоны. В связи с этим Москва требовала незамедлительно освободить дипломатических курьеров и обеспечить к ним доступ.

Дипломатов российского посольства не впустили в режимную зону аэропорта, чтобы помочь сотрудникам МИД РФ, и после этого курьерам пришлось вылететь обратно на родину.