МИД РФ вызвал посла Молдавии

МИД вызвал посла Молдавии после задержания дипломатических курьеров в Кишиневе
Посла Молдавии Лилиана Дария вызвали в МИД РФ и вручили ему вербальную ноту о грубом нарушении Венской конвенции со стороны Кишинева. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Речь идет о конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Молдавская сторона ее нарушила, позволив многочасовое задержание дипломатических курьеров в аэропорту Кишинева.
Инцидент произошел накануне. Посольство РФ сообщало, что дипломатических курьеров задержали в аэропорту, несмотря на то что они пользуются личной неприкосновенностью, и молдавская сторона заранее была уведомлена об их прибытии.
Тем не менее курьеров все равно задержали, потребовали от них досмотра корреспонденции, а также предложили им "добровольно" сдать мобильные телефоны. В связи с этим Москва требовала незамедлительно освободить дипломатических курьеров и обеспечить к ним доступ.
Дипломатов российского посольства не впустили в режимную зону аэропорта, чтобы помочь сотрудникам МИД РФ, и после этого курьерам пришлось вылететь обратно на родину.
"Послу Молдавии в Москве Л. Дарию было указано на грубое нарушение статьи 27 Венской конвенции 1961 года, согласно которой дипломатические курьеры "пользуются личной неприкосновенностью и не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме", а дипломатическая почта "не подлежит ни вскрытию, ни задержанию", - говорится в заявлении МИД России.