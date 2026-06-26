Лавров призвал "внести ясность" в ситуацию с ролью США по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал внести ясность в ситуацию с ролью США в урегулировании конфликта на Украине после высказываний американского госсекретаря Марко Рубио об итогах саммита в Анкоридже.

"Конечно, надо внести ясность во всю эту ситуацию. Но факт остается фактом: на Аляске были обсуждены предложения США, которые были приняты российской стороной", - говорится в комментарии Лаврова.

Ранее Рубио заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли на встрече в Анкоридже окончательных договоренностей по урегулированию на Украине. По словам главы Госдепа, "соглашения на Аляске не было, на Аляске было предложение".