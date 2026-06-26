В Кремле ответили на вопрос, остаются ли США нейтральным посредником по Украине

США нельзя назвать абсолютно нейтральным посредником в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

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«Если говорить об абсолютной нейтральности, то, конечно, наверное, термин «абсолютная нейтральность» неприменим, потому что Соединенные Штаты все-таки поставляют - раньше это делали псевдобесплатно, сейчас за деньги — поставляют большую часть вооружений на Украину, оказывают Украине помощь другими технологиями. Этот процесс продолжается, поэтому абсолютной нейтральности, конечно, нет», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом он отметил, что Россия высоко ценит готовность США прикладывать усилия для разрешения всех вопросов.

Москва остаемся открытыми для этих услуг и для самого процесса мирного урегулирования, добавил представитель Кремля.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником, а поддерживают Украину.

Ранее Рютте рассказал, кто в команде президента США работает над достижением мира на Украине.