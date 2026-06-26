Российские войска на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по «принуждению Москвы к миру» могут нанести удары по предприятиям в Европе, выпускающим вооружение и технику для нужд ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Колесник заявил, что Россия активизирует удары в зоне проведения спецоперации на фоне планов Киева устроить длительную кампанию по принуждению Москвы к миру, он также не исключил, что целями могут стать европейские заводы, передает «Газета.Ru».

«Лучшая защита – это нападение. Ничего ты с этим не сделаешь, мы все равно к этому придем и все равно будем наносить удары по объектам, где производятся дроны, ракеты», – подчеркнул парламентарий.

По его словам, атаки по объектам, поставляющим оружие противнику, заставят европейцев прийти в себя.

Пограничная служба Украины опровергла слова Зеленского о Белоруссии

Колесник также отметил, что Вооруженные силы России еще не задействовали весь арсенал средств поражения. Он добавил, что Москва не намерена ограничиваться только оборонительными действиями в условиях участившихся атак на российские регионы и мирное население.

В мае депутат Андрей Колесник предложил нанести превентивные удары по европейским производствам беспилотников.

Военный эксперт Юрий Кнутов допустил переход России к силовым методам для нарушения логистики поставок западного оружия.