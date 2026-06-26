Москва поддержала созыв Минском экстренного заседания Совбеза ООН

Россия поддержала запрос Белоруссии о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН после удара ВСУ по автобусу. Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева.

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По словам дипломата, российская сторона рассчитывает, что произошедшее получит принципиальную оценку со стороны Совета Безопасности ООН как преступление против мирного населения, передает kp.ru.

Ранее армия Украины нанесла удар БПЛА по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области в среду, 17 июня. В результате атаки погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов, еще семь человек пострадали. Главное об инциденте — в материале «Вечерней Москвы».

21-летние дочери-двойняшки погибшей при атаке Вооруженных сил Украины на белорусский автобус Виктории Горошко сначала не поверили в смерть матери. Об этом рассказал бывший муж погибшей. По его словам, он узнал о трагедии в социальных сетях.

В МИД Белоруссии ранее уже заявляли, что Минск расценивает соответствующую атаку ВСУ как очередной акт терроризма против мирного населения. В ведомстве также потребовали от украинской стороны исчерпывающих объяснений произошедшего.