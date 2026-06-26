Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв Совбеза ООН

Россия поддержала запрос Белоруссии о созыве экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области. Об этом сообщила журналистам зампостпреда России при ООН Анна Евстигнеева, передает ТАСС.

«Россия поддержала запрос Белоруссии на созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему мирных жителей — белорусских граждан, включая детей», — сказала дипломат.

Совбез ООН проведет заседание по Украине на следующей неделе

Как отметила Евстигнеева, Москва рассчитывает, что члены Совбеза ООН «дадут принципиальную оценку этому преступлению против гражданского населения».

ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области 17 июня. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. Жертвой атаки стала беременная женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.