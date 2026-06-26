Эксперты назвали возможную причину отсрочки визита конгрессменов США в Москву

Запланированный на июнь визит американских парламентариев в Россию отложен на неопределенный срок. Об этом сообщает газета «Известия».

Согласно материалу издания, хотя официальное приглашение из Москвы было получено, ответа на него пока не последовало. Эксперты связывают замораживание контактов на парламентском уровне с предстоящими выборами в конгресс США: любые взаимодействия с Россией стали для республиканцев политически рискованными, так как оппоненты могут использовать их в предвыборной борьбе. Отложенный визит, по их мнению, стал индикатором нынешнего состояния российско-американских отношений — они пребывают в застое, а так называемый «дух Анкориджа» сошел на нет.

На этом фоне Дональд Трамп после приостановки военных действий в Иране пообещал подключиться к урегулированию украинского кризиса, однако продолжающиеся удары украинских войск по российским гражданским объектам лишь обостряют ситуацию. Вопрос о том, возможна ли новая «оттепель» между Москвой и Вашингтоном, остается открытым.

25 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва на регулярной основе доводит до сведения Вашингтона, что военная поддержка Украины чревата серьезными рисками для глобальной стабильности. Дипломат отметила, что любые поставки военных грузов украинским властям рассматриваются Россией как легитимные цели для нанесения ударов, так как подобные действия провоцируют непредсказуемые последствия для безопасности на международном уровне.

Ранее Лавров заявил об усилении давления США на Россию.