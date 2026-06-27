В России предложили применить ответные меры к Apple после удаления приложений

Российская сторона должна применить ответные меры к компании Apple после удаления из App Store отечественных приложений, включая VK, «Одноклассники» и Mail.ru. К этому в беседе с изданием РИА Новости призвал депутат Госдумы от крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Если американский производитель не осознает ошибочность той политики, которую он проводит, ему необходимо представить ответ, заявил Шеремет. Депутат подчеркнул, что российская сторона должна противостоять тем угрозам, которые возникают по линии интернет-связи и информбезопасности.

Действия Apple в отношении российского рынка Михаил Шеремет оценил как «крайне политизированные».

Приложения VK были удалены из App Store 25 июня. До этого из магазина американского производителя также исчез мессенджер Max.

Впоследствии в Apple прокомментировали свои действия. По словам представителей корпорации, они были предприняты из-за санкций. Компания соблюдает правила тех юрисдикций, в которых работает, добавили там.