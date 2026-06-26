Ни один регион в мире еще не почувствовал себя лучше от присутствия в нем НАТО, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, пишут «Известия».

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По его словам, Североатлантический альянс фактически выходит за рамки своей ответственности, «уже давно этого не скрывая».

«Пока что ни одному региону от присутствия в нем НАТО лучше не становилось», — высказался он.

Рютте: Россия является непосредственной и долгосрочной угрозой для НАТО

Ранее политолог Георгий Дибров заявил, что планируемое увеличение среднего взноса стран НАТО более чем в два раза говорит о подготовке Европейского союза (ЕС) к большому перевооружению.