Захарова выступила с обвинением в адрес Киева

Риторика властей Украины о скорой победе в конфликте с Россией направлена на то, чтобы спровоцировать Москву на эскалацию конфликта. С такой точкой зрения в Telegram-канале выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Киев ... добивается одного спровоцировать нас на эскалацию конфликта, заполучить новые транши военной и финансовой помощи Запада, которые неизбежно будут разорваны пираньями с Банковой», — написала дипломат.

Захарова: Россия предупреждала США о рисках при передаче оружия Украине

Она добавила, что Киев стремится подтолкнуть страны НАТО и Евросоюза к прямому боестолкновению с Россией.

Ранее Захарова сообщила, что Россия уведомляла США о своей позиции по поставкам Вашингтоном военной помощи Украине.