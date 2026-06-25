МИД России анонсировал визит в Москву кандидата на пост генсека ООН из Гайаны

Постпред Гайаны при ООН, кандидат на пост нового генсека организации Каролин Родригес-Биркетт приедет на следующей неделе в Москву.

Об этом информационной службе «Вести» заявил замминистра иностранных дел России Александр Алимов.

«К нам с визитом приезжали все кандидаты. Мы ждём ещё уважаемого постпреда Гайаны на следующей неделе», — сообщил он.

По словам Алимова, кандидатов принимает министр иностранных дел Сергей Лавров.