МИД России выразил жесткий протест Молдавии, обвинив Кишинев в нарушении международного права из-за задержаний дипломатических курьеров.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

«25 июня в аэропорту Кишинева многочасовому задержанию подвергаются дипломатические курьеры Министерства иностранных дел Российской Федерации (...) Можно заключить, что Молдавская Сторона возвращается к "изобретенной" ей самой, не имеющей мировых аналогов деструктивной практике блокирования диппочты», — отмечается в сообщении.

МИД России также потребовал немедленно освободить задержанных курьеров и предоставить к ним консульский доступ.

В России ответили на обвинения со стороны Молдавии

3 июня посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что власти республики ведут дело к полному сворачиванию экономических отношений с Москвой. По его словам, молдавское руководство не обращает внимания на исторические, экономические и любые гуманитарные связи между двумя странами.