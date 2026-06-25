Захарова: Россия предупреждала США о рисках при передаче оружия Украине

Москва в контактах с Вашингтоном неоднократно отмечала, что передача оружия киевским властям может привести к непредсказуемым последствиям для региональной и международной безопасности. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Американской стороне позиция Российской Федерации в отношении военной помощи и поставок летальных вооружений, содействии в передаче разведданных ВСУ со стороны ВС США также хорошо известна", - подчеркнула дипломат.

Захарова добавила, что Москва рассматривает такие конвои как законную военную цель.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что США требуют от РФ уступок по Украине, хотя Вашингтон до сих пор не ответил Москве по собственным предложениям об урегулировании конфликта. По его словам, на встрече в Анкоридже было достигнуто понимание в украинском вопросе. Однако спустя почти год изменений не произошло.