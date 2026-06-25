Россия обвинила Францию в пиратстве из-за захвата шедшего из Приморска танкера

Посольство России в Париже назвало пиратством задержание французской стороной танкера Deliver, который шел из Приморска.

Об этом в дипмиссии заявили РИА Новости.

«Речь идет об очередном факте пиратства», — сказали в посольстве.

Там отметили, что власти Франции не уведомляли дипмиссию о задержании судна. В дипмиссии подчеркнули, что действия французских ВМС, захвативших следовавший под флагом Камеруна в открытом море танкер Deliver, являются незаконными и недопустимыми с точки зрения международного права.

В посольстве также рассказали, что граждан РФ, по предварительной информации, нет среди членов экипажа судна.

25 июня президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что военно-морские силы республики задержали у берегов Сицилии нефтяной танкер Deliver.

Назван возможный ответ Москвы на захват танкеров в Европе

14 июня Великобритания впервые объявила о перехвате нефтяного танкера, который в Лондоне относят к так называемому российскому теневому флоту.