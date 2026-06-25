Хинштейн предложил списывать военную ипотеку погибших в зоне КТО

Губернатор Курской области Александр Хинштейн выступил с предложением законодательно закрепить списание военной ипотеки бойцов, погибших в зоне проведения контртеррористической операции (КТО).

"Связался со своими бывшими коллегами, депутатами "Единой России" в Госдуме: попросил их подключиться к законодательному решению проблемы. Надеюсь на положительный результат. Наши ребята геройски стоят на защите страны - и Родина обязана стоять за их семьями. До конца. Без исключений", - написал он в "Максе" по итогам личного приема граждан.

Как сообщил Хинштейн, к нему обратился отец 24-летнего участника специальной военной операции, погибшего на территории Курской области во время тушения техники после удара БПЛА, у него остались жена и сын. Мужчина рассказал, что им не положены льготы по списанию военной ипотеки погибшего сына, потому что он погиб не в зоне СВО, а в зоне действия КТО. На приеме он попросил помощи в решении этого вопроса.