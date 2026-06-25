В ГД прокомментировали слова Рубио о переговорах по Украине

Депутат Госдумы Александр Толмачёв прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что на саммите США и России на Аляске по Украине «были лишь предложения, а не соглашения».

«К сожалению, заявление Рубио бросает тень на возможность доверительного отношения к будущим переговорам. Или, используя риторику заокеанской стороны, не к договорённостям или соглашениям, а к обсуждению новых перспектив», — сказал Толмачёв в беседе с Lenta.ru.

По словам депутата, Россия рассматривала США как более надёжную сторону, чем европейские страны, с учётом политического веса Вашингтона.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договорённостей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить.