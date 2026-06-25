Крым навсегда вернулся в состав Российской Федерации, любой, кто попробует отнять его, получит жесткий отпор, заявил в разговоре с журналистами News.ru первый заместитель председателя думского комитета по обороне Алексей Журавлев.

Накануне украинский лидер в своем традиционном вечернем обращении заявил, что Киев готовит новые акции, в том числе, на крымском направлении. Реализация планов, добавил он, зависит от активности партнеров в области поддержки Украины, в частности от того, когда они передадут ВСУ обещанные вооружения.

Журавлев напомнил, что российские военные яростно защищали полуостров во время Крымской войны, Великой Отечественной войны. Он добавил, что для гитлеровцев и англо-французской коалиции военные действия в регионе не стали «легкой прогулкой».

«Пусть попробуют: обязательно получат по зубам и отступят — таков ответ, который сейчас даст на планы Зеленского каждый крымчанин. Полуостров этот навеки наш. Он вернулся, что называется, в родную гавань. Там, наконец, начали развивать дорожную инфраструктуру, поднимать экономику», — подчеркнул депутат.

Зеленский пригрозил Крыму новыми атаками

По его мнению, России следует принять превентивные меры, которые позволят предотвратить в дальнейшем атаки ВСУ на Крым. В частности, уточнил он, нужно полностью нейтрализовать индустрию дронов, включающую в себя этапы производства на европейских площадках, доставки, транспортировки БПЛА на фронт.