Захарова заявила о намерении вернуть российскую госсобственность в США

Россия продолжит добиваться скорейшего возвращения объектов государственной собственности, конфискованных властями США.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, вопрос о возвращении российской дипломатической недвижимости регулярно поднимается в ходе контактов с американской стороной.

«Будем продолжать добиваться скорейшего возвращения всех объектов российской дипломатической недвижимости», — заявила Захарова.

Она отметила, что Москва рассматривает этот вопрос как обязательное условие для восстановления доверия и нормализации российско-американских отношений. При этом дипломат сообщила, что Госдепартамент США пока не реагирует на переданные российской стороной предложения.

Захарова также напомнила, что речь идёт о шести объектах российской государственной собственности, включая загородные комплексы в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, особняк торгового представительства России в Вашингтоне, два здания генерального консульства в Сан-Франциско и резиденцию генконсула в Сиэтле. По её словам, эти объекты были изъяты американскими властями в 2016–2018 годах в нарушение международного права.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев заявил, что решение стран G7 передать Украине доходы от замороженных российских активов является фактической кражей российских финансов.