В МИД прокомментировали удаление российских приложений из AppStore

Вашингтон может отключить все, что угодно, история с пропажей приложений из AppStore это отчетливо показала, рассказала на традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в четверг, 25 июня, из AppStore, официального магазина Apple, без предупреждений, рассылок, объяснений пропали все приложения VK.

Журналисты попросили представителя МИД прокомментировать этот внезапный шаг корпорации.

«Сегодня они [Соединенные Штаты] решили так, завтра, видимо, по тем или иным причинам могут вообще отключить все, что хочешь. Для них не существует уже не то, что законов или международного права, — правил даже не существует, не существует и гарантий», — разъяснила Захарова.

Дипломат предупредила, что государства, которые будут приобретать те или иные американские цифровые продукты с искусственным интеллектом, внедрять их в свои технологические и логистические цепочки, столкнутся с такими же проблемами.

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По ее мнению, США в дальнейшем могут предъявить ряду стран те или иные требования. Правительствам придется либо принять их, забыв о национальных интересах, либо смириться с тем, что будут отключены кластеры их внутренней жизни, производств, промышленности, образования, услуг.