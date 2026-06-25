РФ предупредила США о рисках при передаче оружия Украине

Москва в контактах с Вашингтоном отмечает, что передача оружия ВСУ может повлечь непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В контактах с Вашингтоном неоднократно отмечали, что передача киевскому режиму продукции военного назначения может повлечь за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности, и акцентируем, что наша страна расценивает такие конвои, как законную военную цель в том", - указала она.