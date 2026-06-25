Москва осуждает решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, российская сторона считает этот шаг необоснованным.

«Рассматриваем данный шаг как политически мотивированный и не имеющий под собой доказательной базы», — сказала Захарова.

Она также заявила, что секретариат ООН, по мнению Москвы, опирается на непроверенную информацию из ангажированных источников, игнорируя представленные Россией материалы и оценки.

Кроме того, официальный представитель МИД выразила недоумение тем, что в соответствующий список не включены Вооружённые силы Украины.

По её словам, факты преступлений против детей, включая обстрелы гражданской инфраструктуры, учебных заведений и жилых районов, не получили должной оценки в докладе.

Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что представители всемирной организации отказываются открыто осуждать преступления киевского режима.