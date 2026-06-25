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В МИД России раскритиковали решение Гутерреша по докладу о правах детей

RT на русском

Москва осуждает решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оставить Россию в списке нарушителей прав детей на Украине. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД России раскритиковали решение Гутерреша по докладу о правах детей
© РИА Новости

По её словам, российская сторона считает этот шаг необоснованным.

«Рассматриваем данный шаг как политически мотивированный и не имеющий под собой доказательной базы», — сказала Захарова.

Она также заявила, что секретариат ООН, по мнению Москвы, опирается на непроверенную информацию из ангажированных источников, игнорируя представленные Россией материалы и оценки.

Кроме того, официальный представитель МИД выразила недоумение тем, что в соответствующий список не включены Вооружённые силы Украины.

По её словам, факты преступлений против детей, включая обстрелы гражданской инфраструктуры, учебных заведений и жилых районов, не получили должной оценки в докладе.

Ранее постоянный представитель России при отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что представители всемирной организации отказываются открыто осуждать преступления киевского режима.