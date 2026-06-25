Ткачев: РФ будет последовательно укреплять свой цифровой суверенитет

Первый заместитель председателя Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев («Новые люди») заявил, что Россия будет последовательно укреплять свой цифровой суверенитет. Об этом он заявил ТАСС, комментируя решение Apple об удалении приложения VK из AppStore.

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Наш приоритет — развитие собственной цифровой экосистемы, поддержка отечественных IT-компаний и достижение технологического суверенитета. У России уже есть свои мессенджеры, соцсети, видеохостинги и поисковики, и мы будем последовательно укреплять эту независимость, сказал он.

Ткачев подчеркнул, что действия Apple не имеют под собой рациональных или юридических оснований. По его словам, это последовательные целенаправленные действия, создающие бытовые неудобства для граждан.

При этом он отметил, что нельзя принимать поспешных и эмоциональных мер, которые в итоге ударят по самим же россиянам.

Запреты и ограничения в отношении иностранных платформ не вернут российские приложения в App Store, а лишь создадут теневой рынок посредников, резюмировал он.

Ранее Ткачев рассказал об обновленном проекте закона о регулировании ИИ в России.