В СФ назвали "охотой на ведьм" удаление приложений VK из App Store

Решение американской корпорации Apple удалить ряд российских приложений, включая сервисы VK, из магазина App Store является вопиющим проявлением политической цензуры и "охоты на ведьм" в цифровом пространстве. Такое мнение выразила сенатор Елена Перминова в беседе с ТАСС.

Ранее компания VK сообщила, что Applе без объяснений причин удалила ее приложения из своего магазина. В холдинге уточнили, что установленные приложения продолжат работать на устройствах Apple, однако пользователи не будут получать push-уведомления. VK также подчеркнула, что никогда не находилась под санкциями, что подтверждают многочисленные заключения международных и американских юристов.

"За этим предвзятым решением стоит прямое и грубое нарушение прав десятков миллионов простых граждан. Это "охота на ведьм" в цифровом пространстве. Пытаясь отгородиться от альтернативного мнения и разорвать связи между соотечественниками, американская компания бьет по интересам обычных людей, превращая технологии в инструмент геополитического давления", - заявила Перминова.

Сенатор добавила, что данный шаг наглядно демонстрирует двойные стандарты западных IT-гигантов, которые декларируют свободу информации, но на практике беспрекословно подчиняются "политической воле Вашингтона".

"Этот инцидент доказывает, что технологическая безопасность нашей страны может быть гарантирована только полной независимостью. Единственный верный ответ на подобное давление - это динамичное развитие и укрепление собственных суверенных цифровых платформ", - резюмировала сенатор.

Парламентарий отметила, что VK и сопутствующие сервисы давно стали важнейшей инфраструктурой для повседневного общения, работы и получения информации как внутри России, так и за ее пределами.