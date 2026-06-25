Владимир Зеленский желает стать «повелителем европейских мух», заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в последние месяцы в Европе на всех уровнях идет масштабная дискуссия о рисках и преференциях возвращения к диалогу с Москвой. Европейские лидеры спорят также о том, кто и в каком качестве — посредника или полноценного, полномочного представителя ЕС — будет присутствовать на переговорах.

Владимир Зеленский на фоне этого тренда потребовал, чтобы ему предоставили право определить представителя Европы на возможных переговорах с РФ.

«Повелитель европейских мух», — иронично высказалась об украинском лидере Захарова.

Журналисты отметили, что слова представителя МИД вписываются в общую линию публичной риторики дипломата последних месяцев: в своих выступлениях она называла Зеленского «центром западного мироздания», «киевскорежимным мурлом» и использовала другие резкие характеристики.

Захарова предложила ЕС задать неудобный вопрос Зеленскому

Кроме того, реплика может иметь и более глубокий смысл — отсылать к обвинениям Зеленского и его соратников в сатанизме, а также к известному роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух», название которого восходит к имени Вельзевула («повелитель мух»).