Захарова назвала Зеленского «повелителем европейских мух»

В МИД назвали Зеленского повелителем европейских мух
Владимир Зеленский желает стать «повелителем европейских мух», заявила на традиционном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, в последние месяцы в Европе на всех уровнях идет масштабная дискуссия о рисках и преференциях возвращения к диалогу с Москвой. Европейские лидеры спорят также о том, кто и в каком качестве — посредника или полноценного, полномочного представителя ЕС — будет присутствовать на переговорах.
Владимир Зеленский на фоне этого тренда потребовал, чтобы ему предоставили право определить представителя Европы на возможных переговорах с РФ.
«Повелитель европейских мух», — иронично высказалась об украинском лидере Захарова.
Журналисты отметили, что слова представителя МИД вписываются в общую линию публичной риторики дипломата последних месяцев: в своих выступлениях она называла Зеленского «центром западного мироздания», «киевскорежимным мурлом» и использовала другие резкие характеристики.
Захарова предложила ЕС задать неудобный вопрос Зеленскому
Кроме того, реплика может иметь и более глубокий смысл — отсылать к обвинениям Зеленского и его соратников в сатанизме, а также к известному роману Уильяма Голдинга «Повелитель мух», название которого восходит к имени Вельзевула («повелитель мух»).