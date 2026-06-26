Стало известно о планах Румынии отозвать посла из России

Между Россией и Румынией возможно последующее понижение дипломатических отношений. Об этом в беседе с «Ридусом» заявила старший научный сотрудник сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова, комментируя закрытие российского и румынского генконсульств.

«После инцидента с прилетом дрона в румынском городе Галаце, который и послужил оправданием закрытия генконсульства РФ в Констанце, среди румынских властей и СМИ обсуждались и другие меры. В том числе отзыв посла из России и понижение дипломатических отношений до уровня коммуникации через поверенных», — рассказала Биткова.

Она подчеркнула, что дальше обсуждений эти идеи пока не продвинулись.

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Политолог добавила, что при нынешнем уровне двусторонних отношений подобные действия Бухареста имеют «ритуальный характер». Биткова отметила, что закрытие российского генконсульства в Констанце, по ее мнению, не связано с планами Румынии проводить антироссийскую политику и наращивать помощь Киеву.

25 июня российский МИД сообщил, что Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге в качестве ответной меры на провокационные действия румынских властей. В министерстве подчеркнули, что решение было принято в ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генконсульства России в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.