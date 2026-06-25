Россия закрывает консульство Румынии в Санкт-Петербурге

России в качестве ответной меры закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в МИД РФ.

Генеральный консул Румынии в Петербурге объявлен персоной нон грата.

Соответствующая нота была вручена послу Румынии в России Кристиану Истрате, который сегодня был вызван на Смоленскую площадь.

Также в МИД РФ подчеркнули, что данная мера стала ответ на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу российского генконсульства в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата.

Посла Румынии вызвали в МИД РФ

Напомним, в конце мая на дом в румынском городе Галац упал беспилотник. Будапешт обвинил в этом Россию.

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