Аксенов обратился к крымчанам на фоне ударов ВСУ по энергоинфраструктуре

Глава Крыма Сергей Аксенов обратился к жителям республики и призвал их не верить слухам после ударов Вооруженных сил Украины по энергоинфраструктуре полуострова.

Публикация появилась в его Telegram-канале.

«От вражеских атак пострадала энергетическая инфраструктура, в связи с чем по всей территории Крыма будет производиться временное отключение энергоснабжения. (...) Призываю крымчан не верить слухам и не распространять их, не поддаваться эмоциям, а руководствоваться здравым смыслом», — написал он.

По его словам, из-за оперативной обстановки графики отключения электроэнергии могут не соблюдаться, так как отключения будут производить точечно и по необходимости. Чиновник также заверил, что в Крыму в полном объеме обеспечена продовольственная безопасность, а все необходимые лекарства есть в наличии.

Аксенов добавил, что главной целью Украины на данный момент является посеять панику при помощи информационных вбросов и фейков.

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Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в регионе зафиксировали массовые вбросы с призывами уезжать с полуострова. Он предупредил граждан, что лживая информация появляется в различных чатах. Крючков подчеркнул, что не нужно этому всему доверять.