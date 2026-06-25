Захарова: РФ прорабатывает оказание помощи Венесуэле после землетрясения

Россия прорабатывает возможность оказать гуманитарную помощь Венесуэле после разрушительного землетрясения, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В настоящее время прорабатываются возможности оказания гуманитарной помощи нашим венесуэльским друзьям", - сказала дипломат на брифинге.

"В этот непростой час Россия выражает солидарность с правительством и братским народом Венесуэлы. Направляем искренние слова соболезнования, моральной поддержки всем потерявшим родных и близких в результате удара стихии, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - подчеркнула Захарова.