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В России призвали завести уголовное дело против Зеленского

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Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

В России призвали завести уголовное дело против Зеленского
© Лента.Ru

Степашин сообщил, что озвучивал это предложение еще три года назад, но его не поддержали.

«Но когда две недели назад Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом - Александр Вячеславович, давайте подумаем, а чего бы нам не возбудить уголовное дело против этого мерзавца?» — призвал Степашин советника при председателе СК РФ Александра Федорова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей под Киевом

Ранее сообщалось, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вслед за экс-главой своего офиса Андреем Ермаком. Допускается, что украинский лидер может фигурировать в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1.