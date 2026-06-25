В России призвали завести уголовное дело против Зеленского

Бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин предложил возбудить уголовное дело против президента Украины Владимира Зеленского. Его слова приводит РИА Новости.

Степашин сообщил, что озвучивал это предложение еще три года назад, но его не поддержали.

«Но когда две недели назад Сергей Викторович Лавров, министр иностранных дел, назвал Зеленского террористом - Александр Вячеславович, давайте подумаем, а чего бы нам не возбудить уголовное дело против этого мерзавца?» — призвал Степашин советника при председателе СК РФ Александра Федорова на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о строительстве элитных коттеджей под Киевом

Ранее сообщалось, что Зеленский может стать фигурантом уголовного дела о коррупции вслед за экс-главой своего офиса Андреем Ермаком. Допускается, что украинский лидер может фигурировать в документах расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под обозначением R1.