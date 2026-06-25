Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости заморозки конфликта на Украине и его призыв к Москве начать переговоры не двигают вперед дипломатическое урегулирование кризиса. Это нарративы украинской стороны, которые повторяет глава немецкого кабмина. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Лидеры евротройки один за другим начинают повторять одни и те же тезисы, которые, абсолютно понятно, являются парадигмой украинской стороны... Это не является призывом к миру, это не является призывом к урегулированию», — подчеркнул он.

Как отметил Мирошник, очередное заявление Мерца по решению конфликта на Украине является простым «сотрясением информационного поля». России не следует реагировать на соответствующие инициативы, добавил дипломат.

Мерц дерзко обратился к России

Мерц обратился к России с призывом заморозить линию фронта и начать переговоры с Украиной.

Он утверждает, что Украина якобы находится в «новой позиции силы», а Россия не сможет одержать победу. Канцлер заверил, что поддержка Украины останется непоколебимой. По его словам, после саммита «Большой семерки» появилось новое ощущение трансатлантического единства.