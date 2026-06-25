Об Apple, VK и «пиратстве» Британии: главные заявления Пескова сегодня

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 июня ответил на вопросы журналистов. Среди прочего, он прокомментировал удаление приложений VK из App Store и переговоры по Украине.

О VK и Apple

В четверг, 25 июня, из магазина приложений App Store пропали приложения VK, «Одноклассники» и другие. Песков подчеркнул, что удаление столь популярных приложений бьет по интересам пользователей не только в России, но и во всем «русскоязычном мире», передает ТАСС.

«Речь идет о десятках миллионов людей, интересы которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple», - сказал Песков.

Он отметил, что российские ведомства свяжутся с Apple, прежде чем реагировать на удаление приложений и «делать выводы». Песков подчеркнул, что потребуются разъяснения со стороны корпорации.

«Если эти разъяснения не будут даны, нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией», - отметил представитель Кремля.

Также Песков порекомендовал активным пользователям VK перейти с Apple на Android и на отечественные системы, сообщает ТАСС. Он добавил, что это уже не первый раз, когда Apple удаляет российские приложения.

«Безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять как поставщику коммерческих услуг», - сказал Песков.

Пресс-секретарь президент напомнил, что недавно из App Store был удален мессенджер Max.

О диалоге с США по Украине

Песков прокомментировал публикации украинских СМИ о якобы разрешенных президентом США Дональдом Трампом ударах ВСУ вглубь РФ. Он подчеркнул, что украинской прессе верить нельзя, передает ТАСС.

Песков напомнил, что Трамп пообещал вернуться к украинскому урегулированию после завершения войны с Ираном, сообщает ТАСС. Представитель Кремля заявил, что невозможно прикладывать такие дипломатические усилия и в то же время быть вовлеченным в конфликт, поддерживая одну из сторон.

«Мы знаем, что переговорная команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом. Мы из этого и исходим», - сказал Песков.

Он добавил, что Россия «весьма признательна» за усилия США по урегулированию и высоко их оценивает. Москва ждет продолжения диалога с Вашингтоном.

О «пиратстве» Британии

Песков заявил, что Лондон на протяжении всей своей истории не гнушался пиратских методов, сообщает ТАСС. Так представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о планах Британии продать более чем сто тысяч тонн нефти с задержанного в проливе Ла-Манш танкера Smyrtos. Песков сообщил, что Россия изучит «юридические варианты реакции» на действия Лондона. Он отметил, что речь идет об экспроприации топлива.

О планах Путина

Песков заявил, что на 25 июня у президента России Владимира Путина запланировано несколько внутренних рабочих встреч. Также в четверг Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Как обычно, он сам определит тему этого совещания», - подчеркнул Песков.

О Белоруссии и ретрансляторах

Представитель Кремля отверг утверждения, что Россия оказывает давление на Белоруссию по поводу поддержки СВО, передает ТАСС. По его словам, публикации американских СМИ на эту тему «абсолютно не соответствуют действительности».

Песков добавил, что у России и Белоруссии есть Союзное государство и «целый перечень совместных проектов, которые на повестке дня». Он назвал Минск ближайшим союзником Москвы.

Пресс-секретарь подчеркнул, что вопросы о работе ретрансляторов в Белоруссии, ранее поднятые Владимиром Зеленским, находятся в компетенции соответствующих белорусских ведомств.

Об Украине, Польше и нацистах

Песков назвал «парадоксальным» отсутствие реакции стран ЕС на героизацию нацистов на Украине, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что на Украине «поклоняются нацистам».

«На Украине поклоняются тем, кто убивал русских, евреев, поляков и других. Полякам это очень не нравится, с одной стороны», - сказал Песков.

В то же время польские власти собираются восстанавливать и финансировать Украину, заключил Песков.