Удаление приложений VK из App Store является политически мотивированным решением, Минцифры РФ не получало от Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. Об этом говорится в заявлении министерства.

"Минцифры считает удаление приложений VK из App Store политически мотивированным решением. Министерство не получило от компании Apple аргументированной позиции о наличии санкционных требований. На основе полученных заключений, в том числе со стороны американских юридических компаний, Минцифры подтверждает отсутствие данных оснований для блокировки приложений VK", - говорится в сообщении.

Удаление российских приложений из App Store - это проявление недобросовестной конкуренции, связанное с защитой интересов зарубежных платформ, которые вытесняются российскими приложениями, подчеркнули в министерстве.

Там также отметили, что Apple полностью игнорирует социально значимые функции удаленных приложений, которые используются для информирования, коммуникации и образования российских граждан, в том числе для предупреждения о рисках чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Министерство обратилось в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на американскую корпорацию Apple, которая не выполняет ряд требований российского законодательства.